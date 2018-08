Ator afirma que atriz Amber Heard terá sujado a cama por vingança depois deste se atrasar duas horas para festa de aniversário.

11:31

Johnny Depp acusa a ex-namorada Amber Heard e as amigas de deixarem a cama do ator suja de fezes depois de ele se atrasar duas horas para a festa de aniversário da namorada. A modelo nega as acusações alegando que terá sido o cão do casal a deixar a cama suja.

Clique na imagem para saber mais.