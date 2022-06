Johnny Depp gasta quase 60 mil euros em jantar para celebrar vitória do julgamento contra Heard

Johnny Depp foi declarado inocente no julgamento que deixou ao rubro as redes sociais e a forma como festejou a vitória perante Amber Heard foi luxuosa. De acordo com o The New York Post, a estrela de “Piratas das Caraíbas” gastou cerca de 58 mil euros num jantar com os amigos num restaurante indiano. A festa decorreu este domingo em Birmingham, na Inglaterra.O local eleito por Depp chama-se Veranasi. O grupo de amigos foi servido com um banquete de comida indiana, cocktails e champanhe rosé para acompanhar, afirmou o Daily Mail. A lista de convidados rondou as 20 pessoas, incluindo o músico britânico Jeff Beck.“Ganhamos mais dinheiro com a visita de Depp do que com a nossa noite mais movimentada da semana, que é um sábado, quando temos cerca de 400 clientes”, revelou Mohammed Hussain, diretor de operações do restaurante, ao MailOnline. Hussain ficou com uma boa impressão do ator e referiu ainda que Depp era “bastante amável” e tinha “os pés bem assentes na terra”.