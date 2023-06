Johnny Depp irá doar a indemnização que recebeu de Amber Heard a cinco instituições sem fins lucrativos

Make-A-Film Foundation', 'The Painted Turtle', 'Red Feather', 'Tetiaroa Society' e a 'Amazonia Fund Alliance'.

Johnny Depp vai doar todo o valor da indemnização recebida no caso judicial contra a ex-mulher, Amber Heard. O caso terminou com o tribunal a decidir a favor de Depp, obrigando a atriz a pagar uma indemnização no valor de 1 milhão de dólares (cerca de 920 mil euros)De acordo com a CNN Internacional, o ator vai dividir o valor da indemnização em cinco partes e deverá doar cerca de 200 mil dólares (cerca de 184 mil euros) a cada uma das seguintes instituições sem fins lucrativos: '