Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonas bisa na paternidade

Craque do Benfica, de 34 anos, espera segundo filho com a mulher, Melina Fernandes.

12:08

Jonas foi o autor dos dois golos no jogo contra o Vitória de Guimarães, no passado sábado, no Estádio da Luz, e, ao celebrar, revelou que se prepara também para bisar na paternidade.



O jogador do Benfica colocou a bola debaixo da camisola e fez o tradicional gesto usado pelos futebolistas para mostrar que vai ser pai.



Este é o segundo filho do craque do Benfica, de 34 anos, com a mulher, Melina Fernandes.



O novo bebé, cujo sexo ainda não se conhece, vem juntar-se a Maria Fernanda.