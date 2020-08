Jorge Gabriel é uma das 14 pessoas em quarentena após caso positivo de Covid-19 no Porto Santo

Ver esta publicação no Instagram covid 19 Uma publicação partilhada por Jorge Gabriel (@jorgegabrielpt) a 25 de Ago, 2020 às 12:50 PDT

Jorge Gabriel, de 52 anos, está a realizar um período de quarentena, após ter estado em contacto com uma pessoa infetada com a Covid-19, durante a viagem à ilha de Porto Santo, na Madeira."O apresentador encontra-se bem e não tem sintomas, apenas se encontra a cumprir as normas emanadas pela DGS", pode ler-se nas redes sociais. Rosto da RTP já realizou primeiro teste de despistagem com resultado negativo.O apresentador decidiu ainda publicar um vídeo nas redes sociais com um esclarecimento sobre o seu estado. Amiga de Jorge Gabriel é o caso positivo que levou à quarentena de 14 pessoas no Porto Santo.