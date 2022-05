Jornal espanhol partilha momento em que Pedro Porro dá camisola a Margarida Corceiro

Unos niños le piden con ansia la camiseta a Pedro Porro y él se la da... ¡a la novia de Joao Félix! https://t.co/1yukDnTaX6 — MARCA (@marca) May 16, 2022

O jornal desportivo espanhol Marca partilhou esta segunda-feira o momento em que Pedro Porro entregou a sua camisola no final da partida frente ao Santa Clara a Margarida Corceiro. O vídeo está a ser muito criticado nas redes sociais dado que o jogador espanhol tinha várias crianças com cartazes a pedirem-lhe a camisola, que decidiu dar à namorada de João Félix.Durante esta segunda-feira está ainda a ser divulgado um vídeo que mostra, alegadamente, Porro e Corceiro numa festa em clima de grande cumplicidade, o que está a motivar que alguns cibernautas falem numa traição. A atriz, no entanto, já reagiu e ironizou os rumores.