Jornalistas portuguesas livres de perseguidor sexual

As jornalistas da RTP Ana Lourenço, Sandra Pereira, Ana Barros e Inês Gonçalves Damas estão entre as várias vítimas do septuagenário da Póvoa de Lanhoso que perseguia e importunava mulheres, dirigindo-lhes cartas de amor alternadas com outras de cariz sexual.









O homem foi condenado na semana passada pelo Tribunal de Braga a um ano e cinco meses de pena suspensa por dois crimes de perseguição e dois crimes de importunação sexual. É ainda obrigado a frequentar um programa específico de prevenção de condutas típicas da perseguição e a pagar uma indemnização no valor de 500 euros a duas das ofendidas, uma das quais é Ana Lourenço, apresentadora do ‘Telejornal’.

Segundo o acórdão da sentença, a que o CM teve acesso, o arguido, um alfaiate reformado com 72 anos que se identificava como “médico” ou “advogado”, fez pesquisas sobre a vida pessoal das quatro jornalistas com a intenção de as seduzir. Em algumas cartas recorria a fotomontagens, colando nas imagens de corpos de mulheres nuas o rosto das repórteres, juntava artigos de cariz sexual e, em alguns casos, mencionava o nome de familiares diretos das vítimas, o que as levou a apresentar queixa na polícia.





Ao tribunal, as jornalistas admitiram que as cartas lhes provocaram “medo, inquietação e repulsa” e que, face ao seu horário de trabalho na estação pública, temiam ser “surpreendidas pelo autor das mesmas durante a noite”.