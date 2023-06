É mais um feito para José Avillez: o seu Belcanto - situado no centro de Lisboa - foi eleito o 25.º melhor restaurante do Mundo. Um salto de gigante face à classificação de 2022, ano em que o espaço de alta cozinha tinha ficado em 46.º. É a melhor posição de sempre para um chef português. A edição de 2023 dos dos prestigiados prémios The World’s 50 Best Restaurantes decorreu esta semana na cidade de Valência, Espanha.









