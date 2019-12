José Castelo Branco: 'A melhor polícia é no aeroporto de Lisboa, olhem estas brasas'

José Castelo Branco foi apanhado na quarta-feira a roubar um perfume no aeroporto de Lisboa e horas mais tarde partilhou um vídeo com dois polícias, elogiando o seu trabalho e negando as acusações de que é alvo."A melhor polícia é aqui mesmo no aeroporto de Lisboa" diz o socialite. "Foram fantásticos, ajudaram-me imenso".O marido de Betty frisou que tentaram fazer-lhe uma "armadilha" mas deixa um aviso: "Irei sobreviver".No vídeo em que aparece acompanhado por dois PSP Castelo Branco diz: "Olhem estas brasas... só algemadas! Divinas, maravilhosas!, termina o marchand de arte entre gargalhadas.