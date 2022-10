Condenado ao pagamento de uma multa de 550 euros na sequência do processo que decorria em tribunal desde 2019, por furto de um perfume no aeroporto de Lisboa, José Castelo Branco revelou esta sexta-feira, no programa ‘Manhã CM’, da CMTV, que não vai pagar.





