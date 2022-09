José Castelo Branco condenado por furto de perfume

José Castelo Branco ficou ontem a conhecer a sentença do processo que decorria em tribunal no qual era acusado de ter furtado um perfume no aeroporto de Lisboa, em 2019."Foi condenado ao pagamento de uma multa de 5,50€ por dia durante 100, perfazendo um total de 550€", revelou ao CM o advogado do socialite, José Pinho.Por se encontrar nos Estados Unidos, onde vive com a companheira, Betty Grafstein, José Castelo Branco não marcou presença no tribunal. "Ainda vamos falar sobre a possibilidade de recorrermos ou não da sentença. Tendo em conta o valor que é, talvez não o façamos, mas ainda é algo que irá ser ponderado".O socialite foi acusado de ter furtado um frasco de perfume, da marca Dior, no valor de 116 euros, na zona das partidas do aeroporto, enquanto aguardava por um voo para Nova Iorque.