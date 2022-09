José Castelo Branco quer trabalho comunitário para não pagar multa de 550 euros

José Castelo Branco mostra-se indisponível para pagar a multa de 550 euros resultante da sua condenação pelo furto de um perfume no Aeroporto de Lisboa, em 2019. “Falei com o José, que me disse que está disposto a pagar a sua dívida com a sociedade fazendo trabalho pela comunidade”, revelou Adriano Silva Martins, comentador do ‘Manhã CM’, da CMTV. O socialite mora nos EUA com a mulher, Betty Grafstein.