José Condessa, de 26 anos, está a passar férias com um grupo de amigos em Ibiza, depois de vários meses de trabalho intensivo, durante os quais se dividiu entre vários projetos, como as séries ‘A Filha’ ou ‘Rabo de Peixe’. Em Lisboa, deixou a namorada, a atriz Bárbara Branco, de 23, que continua em gravações, mas que também aproveitou uma pausa para se divertir com amigos no festival Nos Alive, em Oeiras.









Ver comentários