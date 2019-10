José Fidalgo publica foto ao lado do filho depois de ter discutido com Cristina em direto

Depois de em fevereiro ter criticado a atitude de Cristina Ferreira em direto no seu programa, José Fidalgo decidiu agora partilhar uma imagem ao lado do filho e uma declaração.Recorde-se que o ator disse em direto que não gostava de surpresas "destas", depois de Cristina ter partilhado um vídeo do filho mais velho do ator sem o consentimento do mesmo.Agora, José Fidalgo partilhou uma foto com o filho Lourenço e aproveitou para deixar uma declaração: "A esta hora, há 10 anos atrás, estavas tu pronto para vir ao mundo. Hoje, estás a preparar-te para enfrentá-lo. Podes sempre contar comigo para essa batalha", escreveu o ator.