"I prefer not to speak. If i speak, I am in big trouble", que se traduz em 'Prefiro não falar. Se falo, vou estar num grande sarilho', dita











O treinador José Mourinho participou nas gravações do novo videoclipe "Mel Made Me Do It" do rapper britânico Stormzy.Uma das frases mais famosas do técnicoem 2014 quando orientou pela primeira vez o Chelsea, aparece no vídeo.