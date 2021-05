Com a vida virada do avesso após a prisão da sogra, em janeiro, José Raposo volta a sofrer um novo drama familiar com o internamento da ex-mulher, Maria João Abreu, na sequência de dois aneurismas. O ator de 58 anos tem sido presença assídua no Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde dá todo o apoio aos filhos que tem em comum com Maria João, Ricardo e Miguel, e ao mesmo tempo tenta também manter a esperança e o alento ...