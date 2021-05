erdido, sem chão nem forças para recomeçar. É assim que José Raposo se sente após ter perdido a ex-companheira, Maria João Abreu, aos 57 anos, vítima de dois aneurismas. O processo de luto prevê-se demorado para o ator, que já comunicou à SIC não se sentir com forças para retomar as gravações da série ‘Patrões Fora’. Até porque o projeto seria particularmente doloroso para o artista, uma vez que contracenava com Maria João.





", começa por contar uma fonte, acrescentando que, nesta altura, José Raposo quer estar dedicado ao seu bem-estar emocional e a apoiar os dois filhos.