Fotografado este fim de semana a passear o cão perto da sua casa na Ericeira, no concelho de Mafra, José Sócrates mostrava-se tranquilo. E tem motivos para isso.



Os três crimes de falsificação de documento pelos quais foi pronunciado, no âmbito da ‘Operação Marquês’, correm sérios riscos de prescrever, em 2024 e no início de 2025, sem o antigo primeiro-ministro ir a julgamento.









