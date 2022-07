Jovem diz ser filho de Drake e tenta invadir mansão de luxo do cantor

Beverly Hills, na Califórnia.

Um jovem foi detido após ter invadido a nova mansão de Drake emDe acordo com a polícia de Los Angeles, o indivíduo de 23 anos alegou ser filho do cantor norte-americano.A TMZ informou que as autoridades foram chamadas ao local, na passada sexta-feira, após o jovem ter sido avistado perto da piscina da propriedade. Quando interrogado, afirmou que o cantor era o seu pai e que estava à espera que este voltasse para casa.De acordo com as autoridades o indivíduo não conseguiu entrar na mansão, ficando apenas no exterior.