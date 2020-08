Jovem portuguesa de 19 anos pode ser a próxima Miss Universo

Estudante de solicitadoria, foi 1.ª Dama de Honor do Miss Portuguesa 2019. Como este ano não houve concurso devido à pandemia da Covid-19,

Cristiana Silva

foi indicada pela Organização do mesmo como

Miss Universo Portugal 2020

.



A miss mede 1,70 metros e tem as medidas corporais 80-62-88.



Cristiana Silva, jovem de 19 anos natural de Freamunde (Paços de Ferreira), vai representar Portugal na 69ª edição do concurso Miss Universo, a realizar no primeiro trimestre de 2021 nos Estados Unidos da América. A jovem pacense irá concorrer com cerca de 90 jovens de todo o mundo.

A Câmara Municipal de Paços de Ferreira descreve-a como sendo "extrovertida, sorridente" e refere ainda que a jovem "adora conhecer novas culturas, costumes e tradições. Gosta de praticar desporto e de estar com a família e amigos".