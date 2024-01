Jovem que mandou matar a mãe quer Millie Bobby Brown como protagonista do filme sobre a sua vida

Gypsy Rose Blanchard, a jovem que ficou mundialmente conhecida por planear a morte da mãe, disse que gostaria que a atriz Millie Bobby Brown fosse a protagonista num filme sobre a sua história de vida.Numa entrevista recente ao Access Hollywood, quando questionada sobre quem faria um bom trabalho se a interpretasse num projeto futuro, Gypsy mencionou o nome de Millie Bobby Brown, dizendo que seria uma ótima escolha."É engraçado, porque eu sempre quis que a Millie Bobby Brown fizesse de mim. Acho que ela se sairia bem nisso", disse, citada pelo Business Insider.Recorde-se que Gypsy Rose foi libertada em dezembro depois de cumprir sete anos pela participação no homicídio da mãe, "Dee Dee" Blanchard. O caso foi polémico desde o início, uma vez que mãe e filha não eram desconhecidas do público.Gypsy Rose, agora com 32 anos, foi submetida a diversos abusos durante a infância e adolescência. A progenitora convenceu-a de que sofria de várias doenças como leucemia, distrofia muscular, deficiências visuais e auditivas e convulsões, tendo-a sujeitado a uma vida isolada e fechada do mundo.A descoberta de que tinha sido enganada motivou o crime. A jovem foi cúmplice do namorado, Nicholas Godejohn, que conheceu numa rede social e que esfaqueou a mulher até à morte no quarto em Springfield, nos Estados Unidos da América.A história de vida de Gypsy foi adaptada numa série da Hulu de 2019. Joey King foi escolhida para interpretar o papel da jovem."Tenho a certeza que Joey King fez um trabalho fantástico. Na verdade, ouvi um áudio dela a fazer a minha voz e acho que acertou em cheio", disse Gypsy.