Os escândalos em torno da vida pessoal de Juan Carlos multiplicam-se. Agora, o escritor Ernesto Ekaizer disse em direto no canal espanhol TV3 que o rei emérito e a escritora francesa Laurence Debray, autora de ‘Mon Roi Dechú (O meu Rei Deposto)’, terão tido uma relação mais íntima. “Vejo que fez um livro com uma escritora francesa que teve relações íntimas com ele”, atirou, sem receios.