Jubileu de Platina de Isabel II: Uma rainha que tem sabido manter a pose

Contra ventos e tempestades, a jovem que assumiu o trono inglês com 25 anos tem sabido manter a pose. Em 70 anos de reinado nem tudo têm sido rosas para Isabel II apesar do início ter sido auspicioso: 27 milhões de britânicos assistiram à coroação pela televisão (36 milhões em todo o Mundo).A popularidade de Sua Majestade subiu na visita que realizou à Austrália e Nova Zelândia, em 1970, e fez um passeio a pé entre as massas, mas chegou à estratosfera quando o filho mais velho, Carlos, casou com Diana Spencer, em 1981, após um namoro que a imprensa cor de rosa seguiu atentamente (750 milhões de pessoas viram o enlace na TV).As coisas complicaram-se quando Diana começou a ganhar ascendente e se percebeu que a princesa não se dava com a sogra. No princípio da década de 90 foi a própria monarca que classificou 1992 de "ano horrível". Nesse ano, Carlos e Diana separaram-se; o filho André e Sara Ferguson também; a filha, a princesa Ana, divorciou-se do marido. Mas o pior estava para vir, quando Diana morreu e a rainha demorou "demasiado tempo" a mandar colocar a bandeira do Palácio de Buckingham a meia haste. O povo não perdoou.Os anos 2000 começaram bem: o neto William casou com a plebeia Kate Middleton e Harry com a atriz Meghan Markle. Infelizmente, este começou a dar dores de cabeça logo a seguir, escusando-se às responsabilidades reais e mudando-se para os EUA. No ano passado, a rainha perdeu o marido, Filipe, de 99 anos. Mas não perdeu a dignidade, nem vontade de celebrar o seu longuíssimo reinado.Depois de ter decidido que André, Harry e Meghan não vão poder assistir às cerimónias do Jubileu ao seu lado, a rainha apanhou agora novo desgosto. O neto e a mulher vão aproveitar a festa da matriarca para gravarem um documentário para a Netflix.Desfiles, concertos, piqueniques e feiras gastronómicas, são vários os eventos que terão lugar esta semana no Reino Unido, incluídos nas celebrações do Jubileu. Tudo começa quinta-feira com mais de 1200 soldados da guarda real a desfilar perto do Palácio de Buckingham no tradicional ‘Desfile de Bandeiras’. Mais de 2800 caldeirões serão acesos em todo o Reino Unido. Na sexta-feira, tem lugar uma missa em Ação de Graças na Catedral de São Paulo, em Londres. No sábado, 22 mil pessoas são esperadas para um concerto no palácio, com Diana Ross, Elton John, Alicia Keys, Nile Rodgers e o tenor Andrea Bocelli. No domingo, têm lugar várias feiras gastronómicas (são esperados 10 milhões de participantes) e há desfile da cavalaria real. As celebrações terminam com Ed Sheeran a cantar o hino nacional, ‘God Save the Queen’, em frente ao palácio.n