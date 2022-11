Judite Sousa está imparável! A jornalista, que comemora 62 anos a 2 de dezembro, tem estado muito ativa nas redes sociais, os fãs dão mais retorno do que nunca - bem mais do que as maiores estrelas da televisão portuguesa - e, agora, prepara-se para lançar um novo livro, o seu 11º. O CM sabe que Judite Sousa ainda não escolheu o nome a dar à sua mais recente obra, mas já tem data para chegar ao mercado: janeiro de 2023.









