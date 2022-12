Judite Sousa lança em janeiro um novo livro, no qual fará revelações inéditas sobre a ligação a Cristiano Ronaldo, o filho que perdeu em 2014 - André Sousa Bessa, na altura com 29 anos - e a profissão. A obra terá 25 capítulos, 208 páginas, uma bibliografia de 50 livros e capa a preto-e-branco - a imagem será da autoria do fotógrafo Pedro Ferreira.









Ver comentários