Passaram-se oito anos desde que Judite Sousa (61 anos) perdeu o grande amor da sua vida, André Bessa, de 29 anos, único filho. Desde então, a vida nunca mais foi a mesma, com a jornalista a tentar, de várias maneiras, encontrar um rumo, depois do período negro em que se viu mergulhada.



Desamparada, encontrou no trabalho o único escape e voltou aos ecrãs apenas dois meses após a tragédia.









