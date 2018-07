Judite Sousa criticada em Turim

Escolhas de vestuário da jornalista dão nas vistas nas redes sociais.

Judite Sousa está imparável e mais dedicada ao trabalho do que nunca. Dias depois de ter terminado a cobertura das crianças presas no túnel da Tailândia, a jornalista viajou agora para Turim, em Itália, para acompanhar a chegada de Cristiano Ronaldo à sua nova "casa", na Juventus.Judite mostrou-se numa das movimentadas ruas da cidade, ao lado do repórter de imagem Luís Branco, com t-shirts de boas vindas a CR7. "As tshirts que circulam nas ruas de Turim. Lê-se bem vindo", escreveu Judite.No entanto, no fim de semana, a estrela da TVI também foi notícia por ter sido novamente atacada nas redes sociais. Segundo o 'Vidas', a juíza Margarida Veloso, que é mulher do antigo pivô da TVI Henrique Garcia, criticou as escolhas de vestuário de Judite. "Fico na dúvida em alguns jornais das 8. Pelo modo de vestir, fico sem saber se é um cockail, se é um jornal", atirou, garante a Flash!.