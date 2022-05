"A morte de um filho tem uma dimensão completamente distinta... as pessoas caem numa situação limite, como aconteceu comigo." Foi com estas palavras que Judite Sousa admitiu esta quinta-feira, a Manuel Luís Goucha, na TVI, que pensou em pôr termo à vida, na sequência da morte do filho André Bessa, aos 29 anos, em 2014.









