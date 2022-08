Judite Sousa publica e apaga vídeo que não autorizou do momento em que foi assistida por paramédicos na Ucrânia

A jornalista reagiu na passada Na Ucrânia, não tive um pequeno problema de saúde. Tive um problema de saúde que exigiu a deslocação ao hotel de uma equipa médica. As imagens não mentem. O que é que se vê? Duas enfermeiras a prepararem as ampolas e as seringas para me injectarem", explica a jornalista. Judite Sousa acrescenta que as imagens foram gravadas sem a sua autorização.A jornalista reagiu na passada

A jornalista Judite Sousa apagou, pouco depois de partillhar, esta sexta-feira, um vídeo no Instagram onde aparece a ser assistida por uma equipa de paramédicos num hotel de Lviv enquanto estava no oeste da Ucrânia.terça-feira à sua saída da TVI/CNN Portugal e desmentiu as afirmações feitas pelo diretor da estação de Queluz de Baixo a Duarte Siopa, no Manhã CM, da CMTV, onde garantiu que a jornalista tinha ido para a Ucrânia com seguro de saúde e com acesso a dinheiro durante o tempo em que esteve a cobrir a guerra naquele país.Judite Sousa afirmou que foi para a guerra na Ucrânia e sublinha que não sabia que não tinha seguro de saúde. A repórter e pivot garantiu que não tinha dinheiro no tempo em que esteve em Lviv, cidade do oeste da Ucrânia poupada à guerra. Era o repórter de imagem que lhe pagava as despesas.