Júlia Palha exibe curvas sexy em destino de sonho

Júlia Palha aproveitou a pausa na agenda e viajou com destino à ilha de Lanzarote, no arquipélago das ilhas Canárias, em Espanha, em busca das altas temperaturas. A protagonista da novela ‘A Serra’ (SIC) não resistiu a ir a banhos nas águas cristalinas da ilha e deixou evidente toda a sua sensualidade, sendo comparada a uma “sereia” .



Confiante e sedutora, a jovem surgiu com um biquíni reduzido que deixou em evidência as suas curvas tonificadas, que despertaram as atenções nas redes sociais. Considerada uma das mulheres mais cobiçadas do panorama nacional, Júlia, de 22 anos, conquistou milhares de elogios.



