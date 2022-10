No papel de Maria Pacheco, uma estudante universitária de Desporto na novela ‘Sangue Oculto’, SIC, Júlia Palha tem reforçado os cuidados com a imagem.



Além do exercício físico, a atriz de 23 anos tem feito também tratamentos numa clínica de estética em Lisboa, principalmente na zona abdominal e nas pernas.









