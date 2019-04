Apresentadora da SIC viu o seu ordenado ser reduzido para metade.

14:57

No final do verão passado, Júlia Pinheiro viu o seu ordenado ser reduzido para metade. A apresentadora da SIC passou de 30 mil euros por mês para 15 mil euros mensais.

A quebra do ordenado obrigou a novas adaptações familiares, com Júlia, o marido e os filhos a abandonarem o luxuoso apartamento arrendado na Avenida António augusto de Aguiar, em Lisboa, por outro mais "modesto" na zona do Campo Pequeno, também em Lisboa.





