O cantor espanhol Julio Iglesias foi retido no aeroporto de Punta Cana, na República Dominicana por transportar conteúdo suspeito nas malas que usava, revelou o programa Fiesta, este domingo.A bagagem do músico foi analisada pelas autoridades aeroportuárias, que encontraram 42 quilos de comida na mala do músico.Iglesias, que chegou ao país caribenho proveniente das Bahamas, arriscou ser detido por transportar tanta quantidade de comida, diz a imprensa espanhola.