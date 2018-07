Justin Bieber pede namorada em casamento

O cantor pediu a mão da modelo Hailey Baldwin durante uma festa nas Bahamas no passado sábado.

11:02

Um mês depois de reatar a relação com Hailey Baldwin, o cantor canadiano Justin Bieber confirma na sua conta de Instagram o pedido de casamento que fez à modelo. O músico publicou um longo texto onde faz uma declaração de amor à noiva dizendo que ela é a mulher com quem quer partilhar a sua vida.





Hailey Baldwin, pedida em casamento pelo cantor, é filha de Stephen Baldwin. O pai da modelo, ator do filme "Os suspeitos do Costumes", é o irmão mais novo dos Irmãos Baldwin - Alec Baldwin, William Baldwin e Daniel Baldwin.

O cantor diz que " ia esperar um pouco para dizer qualquer coisa, mas as notícias correm depressa." Faz também uma revelação dos seus sentimentos pela modelo dizendo "Hailey, eu estou muito apaixonado por tudo em ti! Estou muito comprometido em passar a minha vida a conhecer cada parte de ti, a amar-te paciente e gentilmente. Prometo criar a nossa família com honra e integridade, deixando que Jesus, através do Espírito Santo, nos guie em tudo o que fizermos e em todas as decisões que tomarmos".

Bieber continua o seu discurso apaixonado pela futura esposa: " És o amor da minha vida e eu não quero ficar com mais ninguém. Tornas-me numa pessoa muito melhor e completamo-nos tão bem um ao outro. Mal posso esperar pela melhor parte da minha vida. É engraçado porque agora tudo parece fazer sentido".

O pedido de casamento concretizou-se durante um jantar, num restaurante nas Bahamas, onde os clientes dançavam num ambiente descontraído. Por pedido dos seguranças, os clientes guardaram os telemóveis e não gravaram o momento especial entre o casal. No entanto, surgem nas redes sociais vídeos do cantor e da modelo a dançar depois do pedido onde Hailey Baldwin recebeu o anel de noivado.

Os familiares já reagiram nas redes sociais, entre eles o pai de Justin Bieber e a irmã da modelo, mostrando-se entusiasmados com a notícia do noivado.





"meu coração é COMPLETAMENTE e INTEIRAMENTE seu"- Justin Bieber. pic.twitter.com/ONucUrZgS8 — G?VAI NA NBTS TOUR (@baldwinbizzle_) July 9, 2018

JUSTIN BIEBER AND HAILEY BALDWIN ARE ENGAGED?! I’M HONESTLY CRYING RN I DON’T KNOW WHAT TO FEEL BUT I’M HAPPY HE GETS TO SPEND THE REST OF HIS LIFE WITH HIS BESTFRIEND OMG IS THIS FOR REAL ?????? pic.twitter.com/ABOuoT3eOf — @omyjoa (@omyjoa) July 9, 2018

"você é o amor da minha vida hailey baldwin e eu não gostaria de passar ela com mais ninguém" - justin bieber pic.twitter.com/fKiNh30HPU — maria RUMO AO HEXA 2022 (@lRONZSPIDER) July 9, 2018

deve ser mt ruim ter um marido com a tatuagem do rosto da ex, rs #SelenaIsFreeParty pic.twitter.com/Dp3Lbm8NXJ — em (@jelenasreal) July 8, 2018

Também os fãs do cantor já reagiram e enchem as redes sociais de fotos do casal.Surgem ainda rumores de que Justin Bieber continua com a tatuagem com uma possível representação da ex namorada Selena Gomez.