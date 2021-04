Justin Bieber exibe novo look e é acusado de apropriação cultural

O cantor Justin Bieber está a ser acusado de apropriação cultural por muitos fãs por utilizar 'dreads'.



O artista, de 27 anos, estava de férias com a mulher, Hailey, quando publicou uma fotografia a mostrar o novo look no Instagram, causando a revolta em muitos afro-americanos, uma vez que 'dreads' é considerado um penteado que representa a identidade negra, avançou o Indy 100.





"Justin, querido, tens de entender que para apoiar os negros e o movimento anti-racismo é preciso ser coerente e isso também significa não fazer apropriação cultural, nunca os dreadlocks vão ficar bem em ti", escreveu um dos críticos. Esta não é a primeira vez que Justin exibiu dreadlocks e que foi criticado por esse motivo.



O jovem ficou famoso por ter usado o cabelo dessa forma em 2016, estreando um conjunto de dreads louros antes do iHeartRadio Music Awards 2016.