Kanye West voltou às declarações polémicas no Instagram.O rapper revelou que é viciado em pornografia e que isso levou à destruição da sua família. "Não deixes que a Kris [Jenner, ex-sogra] te leve a posar para a ‘Playboy’ tal como ela fez com a Kylie e com a Kim", disse o artista numa publicação do Instagram, dirigindo-se a Victoria Villarroel, antiga assistente de Kylie.Leia toda a história no Vidas