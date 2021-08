Kanye West avança com processo judicial para alterar o nome para Ye

O músico kanye West iniciou um processo em tribunal para mudar o nome para Ye.

Segundo notícia avançada pela ABC News, o rapper de 44 anos pretende abdicar do nome completo – Kanye Omari West – e ficar apenas com o nome Ye, tendo já dado entrada dos documentos formais no Tribunal Superior de Los Angeles, nos Estados Unidos, a 11 de agosto, para iniciar o processo judicial.

Kanye West autodenomina-se nas redes sociais de Ye há vários anos. Em 2018, já tinha mostrado vontade de alterar o nome e já tinha mencionado em entrevistas que Ye além de ser uma abreviação do seu primeiro nome é uma palavra usada em toda a Bíblia.

Recorde-se que o álbum do músico em 2018 tem como nome Ye.