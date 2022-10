Kanye West já não é multimilionário

O cantor e designer Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, perdeu mais de mil milhões de euros depois de várias marcas com quem trabalhava terem decido cancelar os contratos com o artista.Em causa estão os comentários antissemitas que o cantor fez recentemente na rede social Twitter. Depois de ter escrito que o colega Sean ‘Diddy’ Combs era controlado pela comunidade judaica, de ter ameaçado os judeus e de ter utilizado uma camisola na Semana da Moda de Paris com um estampado a dizer ‘White Lives Matter’ [‘Vidas Brancas Importam’], a marca de luxo Balenciaga, que colabora há muitos anos com o rapper, anunciou a rescisão do contrato.O ex-marido de Kim Kardashian tinha um património de cerca de 202 milhões de euros, resultantes, sobretudo, das parcerias comerciais com as marcas, entre as quais Balenciaga, Gap e Adidas, que decidiram cancelar os contratos com o cantor.