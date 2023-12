Kanye West pede desculpa à comunidade judaica pelos comentários antissemitas

O artista Kanye West publicou, esta terça-feira, um pedido de desculpas em hebraico devido aos comentários antissemitas que fez no passado em entrevistas e através das redes sociais."Peço sinceras desculpas à comunidade judaica por quaisquer ataques não planeados. A minha intenção não foi ferir ou desrespeitar, e sinto muito por qualquer dor que possa ter causado", escreveu o músico no Instagram.O rapper causou indignação no ano passado com as publicações contra judeus e chegou mesmo a ser banido do X (anterior Twitter) por discurso de ódio.Kanye, que recentemente mudou o nome artístico para Ye, deu a entender, através de uma partilha nas redes sociais, que o músico Sean "Diddy" Combs era controlado por "judeus". Outra publicação mostrava uma cruz suástica (símbolo dos Nazis) dentro de uma Estrela de David (símbolo dos judeus).As declarações polémicas de Kanye West levaram ainda à perda da parceria com a Adidas e a GAP para os produtos Yeezy.