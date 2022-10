Kanye West pode ser processado pela família de George Floyd devido a falsas alegações

A família de George Floyd, o homem afro-americano que foi morto pelas mãos da polícia do Minnesota em 2020, pode vir a processar o 'rapper' Kanye West, devido a falsas declarações que o cantor fez acerca da morte da vítima.Kanye alegou que Floyd morreu devido ao consumo de droga, mais especificamente 'Fentanil', e defende que o joelho do polícia não estava colocado na posição que se defendia que estava, ou seja, na ótica do cantor, o cidadão afro-americano não morreu devido à brutalidade policial que ocorreu durante a detenção em 2020. A informação foi avançada pelo jornal Independent.O ativista americano e advogado de direitos civis, Lee Merritt, que é simultaneamente o representante da família da vítima mortal, publicou este domingo na rede social Twitter que, "embora não se possa difamar os mortos, a família de George Floyd está a considerar um processo para as falsas declarações de Kanye sobre a forma da sua morte". O advogado acrescenta que o rapper, ao alegar que Floyd morreu de 'Fentanil' e não da brutalidade da polícia, reflete uma desvalorização da luta da família da vítima, ao longo dos últimos anos.Relembra-se que George Floyd, cidadão afro-americano, foi morto pela polícia do Minnesota, em Minneapolis, localizado no estado norte-americano do Minnesota, em maio de 2020. Um vídeo de nove minutos demonstra o agente Derek Chauvin a pressionar o joelho no pescoço da vítima, sufocando-a até à morte . "I can't breathe" (não consigo respirar), foi a frase pronunciada mais de 20 vezes por Floyd aquando da brutalidade policial, e tornou-se no slogan do movimento que nasceu devido a vários episódios deste género, o 'Black Lives Matter' , que teve início na América, mas rapidamente se difundiu pelo resto do mundo