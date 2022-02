Kanye West tenta reconquistar ex-mulher Kim Kardashian com carrinha cheia de rosas vermelhas

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ye (@kanyewest)

O cantor Kanye West enviou uma carrinha cheia de rosas vermelhas à ex-mulher, Kim Kardashian, esta segunda-feira, Dia dos Namorados. Os dois oficializaram o divórcio a 19 de fevereiro do ano passado, mas o cantor parece agora querer recuperar a relação.O rapper de 44 anos publicou fotografias da surpresa na sua página no Instagram e identificou a socialite na publicação.A entrega da carrinha terá sido feita horas depois do rapper anunciar publicamente que a relação amorosa que mantinha com Julia Fox tinha chegado ao fim.Kim Kardashian e Kanye West têm quatro filhos em comum.