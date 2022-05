Kardashians proibidas de comprar carros da Ferrari

O clã Kardashians, conhecido pelo seu reality show Keeping Up With the Kardashians, está proibido pelo fabricante italiano de comprar carros da Ferrari.A empresa seleciona quem pode ou não comprar os carros da marca, tendo uma visão bastante rígida em relação à imagem, segundo o jornal espanhol Marca.A Ferrari não revelou os motivos desta proibição a toda a família.Porém, as tão conhecidas Kardashians não são as únicas a não poder comprar os carros da marca. O cantor Justin Bieber foi também proibido depois de conduzir um carro da marca, isto depois de ter sido apanhado a fazê-lo embriagado.O ator Nicolas Cage vendeu um dos seus Ferraris por um preço que a marca achou inaceitável em comparação à compra original.O rapper 50 Cent também não está na "lista restrita" dos famosos que podem comprar e usar a marca. O cantor limpou um dos seus automóveis com champanhe e criticou a empresa nas redes sociais.