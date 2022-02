Kasha é o grande vencedor do 'Big Brother Famosos'.Jorge Guerreiro ficou em segundo lugar, com 48% dos votos e a pouca distância do cantor do grupo D.A.M.A (que arrecadou 52% das votações). Já o terceiro lugar coube a Catarina Siqueira, que garantiu 21% dos votos do público, seguindo-se Marta Gil, com 15%.Jardel foi o último classificado com 11% da votação.Os ex-concorrentes marcaram presença na gala final na Venda do Pinheiro. Entre eles estava o casal Bruno de Carvalho e Liliana Almeida.A nova edição do reality show regressa já este domingo com novos concorrentes.