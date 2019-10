Kate e príncipe William em perigo a bordo de avião devido a forte tempestade

A viagem de sonho de

teve esta quinta-feira uma reviravolta. Depois de cumprir a agenda em Laore, no nordeste do Paquistão,

De acordo a 'People',

O piloto

Kate Middleton e do príncipe Williamo casal tentou regressar à capital daquele país mas uma tempestade deixou a todos em pânico no avião.o momento assustador durou cerca de duas horas e incluiu forte turbulência bem como uma falha no sistema elétrico enquanto raios atingiam o avião.tentou aterrar duas vezes em Islamabade mas tomou a decisão de regressar a Laore.

Uma jornalista da Press Association que viaja com o casal real nesta tour filmou durante alguns segundos a tempestade e publicou depois no Twitter. "Estes grandes flashes de luz são no RAF Voyager em que seguem William, Kate e a equipa dos media. Duas tentativas de aterrisagem em Islamabade e estamos de volta a Laore", escreveu Emma Louise Bowden.

Já em terra, o príncipe William, que é um piloto experiente, dirigiu-se aos jornalistas no avião e brincou, afirmando que tinha sido ele a pilotar o avião.