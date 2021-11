Kate Middleton deslumbra com elegante vestido verde ao lado de William

Kate Middleton deslumbrou com um elegante vestido verde ao lado do marido, o príncipe William. O casal marcou presença esta quinta-feira na gala da Royal Variety Performance, no Royal Albert Hall, em Londres.

Aos 39 anos, Kate Middleton é um verdadeiro ícone de estilo e elegância. Para a ocasião, Kate escolheu um elegante vestido verde, repleto de lantejoulas.





O casal participa neste evento de Londres pela quarta vez e a silhueta de Kate tem impressionado as redes sociais. O deslumbrante vestido já tinha sido utilizado pela princesa durante uma viagem oficial da família real ao Paquistão em 2019.

O marido William apresentou-se com um smoking de veludo azul a combinar com uma camisa branca, uma calça preta e uma gravata também preta.

A gala da Royal Variety Performance está completamente esgostada e será apresentada pelo comediante Alan Carr. O músico Ed Sheeran deverá atuar e cantar as músicas do seu mais recente albúm.



Os fundos arrecadados com o evento vão para pessoas da indústria do entretenimento que precisam de ajuda.