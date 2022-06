Kate Middleton prepara bolos com os filhos George, Charlotte e Louis para o Jubileu de Platina

O momento foi registado em fotografias, que foram divulgadas nas páginas de redes sociais dos duques de Cambridge."A fazer bolos para a comunidade local de Cardiff desfrutar numa festa de rua, que decorre hoje, do Jubileu de Platina", pode ler-se na legenda da publicação.No mesmo dia, à noite, regressaram a Londres para assistirem ao concerto de celebração do Jubileu de Platina da monarca, um evento no qual estiveram também presentes outros elementos da família real.