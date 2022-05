Kate Moss é a mais recente testemunha no caso judicial de difamação que envolve os atores Johnny Depp e Amber Heard. A supermodelo surge em formato de vídeo, uma vez que vive em Londres, e começa por se identificar e explicar como conheceu Depp, com quem namorou de 1994 a 1998. Quando questionada se passou férias com o ator num resort na Jamaica, Kate afirma que sim. Depois, passa a contar o episódio em questão de alegada violência - apontado por Heard anteriormente, em testemunho, que envolve uma queda de escadas.

Leia o testemunho completo na Máxima