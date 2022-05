Kate Moss recebe apoio de Naomi Campbell após desmentir agressões em tribunal no caso Depp-Heard

Naomi Campbell, modelo britânica de 52 anos, publicou na rede social Instagram um story de apoio a Kate Moss, que testemunhou na quarta-feira a favor de Johnny Depp.

A modelo escreveu em apoio: "sim, Wagon [em tradução literal, 'vagão de comboio', alcunha que Naomi dá a Kate] conta tudo!". Amiga e colega de Kate há vários anos, Naomi elogiou o testemunho de Moss em tribunal, quando esta declarou que Johnny Depp nunca a submeteu a qualquer tipo de violência física durante o relacionamento amoroso de ambos nos anos 90.

Wagon é o apelido de Kate Moss, dado pela supermodelo Naomi Campbell, que é usado entre os amigos mais próximos.

No testemunho feito em tribunal, que apesar de curto pode revelar-se chave no desfecho do caso de difamação, interposto por Depp contra Amber Heard, Kate Moss negou também ter sido empurrada das escadas de um hotel durante umas férias na Jamaica com Depp, desmentindo as declarações de Amber Heard em tribunal a 5 de maio.



Recorde-se que a atriz fez referência ao episódio de violência agora desmentido para justificar o medo que sentiu durante uma alegada ameaça de agressão de Depp à irmã da atriz, no topo de umas escadas, e que a terá levado a agredir o 'ex'.