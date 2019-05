Katia Aveiro "dispara" em todas as frentes e ataca seguidores

Não é a primeira vez e seguramente não será a última. Katia Aveiro, de 41 anos, não deixa nada por dizer e faz questão de mostrar o seu desagrado com as constantes questões incómodas que lhe chegam por parte dos seguidores nas redes sociais.A primeira pergunta estava relacionada com a gravidez da empresária, mas precisamente sobre a identidade do pai da bebé. "Não tem pai, ela vem no bico da cegonha", respondeu com ironia.O clima aqueceu quando Georgina Rodríguez se tornou o centro das atenções.