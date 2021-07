Esta quinta-feira,

teve

depois de seis dias internada com uma pneumoniam consequência da Covid-19. Já na companhia da família, a empresária partilhou com os seguidores como está a ser a sua recuperação fora do Hospital do Funchal.

J

á fiz o meu exercício pulmonar matinal. O ar é uma coisa preciosa, e a respiração por sua vez também", começou afirmar.



alta hospitalar